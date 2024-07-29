Вступники до ЗВО України подали вже майже 400 тисяч заяв

В Україні триває вступна кампанія 2024 року. Майбутні бакалаври та медичні магістри вже подали в персональних електронних кабінетах близько 400 тисяч на вступ.

Про це свідчать дані системи "Вступ.ОСВІТА.UA". Вона інформує абітурієнтів про перебіг вступної кампанії.

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Як триває цьогорічна вступна кампанія

На сайті інформаційної системи щодня о 8.00, 12.00 та 20.00 публікують оновлені рейтингові списки вступників на всі спеціальності в усіх ЗВО України

Так, станом на 26 липня вступники до вишів подали близько 400 тисяч заяв за відкритими, фіксованими та небюджетними конкурсними пропозиціями.

Рейтингові списки містять інформацію про конкурсний бал і його складові, статуси заяв, наявність квот, інформацію про коефіцієнти – тобто все, що необхідно для повного інформування про перебіг вступної кампанії.

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Приймання заяв від вступників на бакалаврат триватиме до 31 липня.

Вступники, які ще не подали заяви про вступ, можуть скористатися сервісом пошуку спеціальностей у ЗВО та знайти спеціальності за певними параметрами.