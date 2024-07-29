Об этом свидетельствуют данные системы "Вступ.ОСВИТА.UA". Она информирует абитуриентов о ходе вступительной кампании.

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Как проходит вступительная кампания в этом году

На сайте информационной системы ежедневно в 8.00, 12.00 и 20.00 публикуют обновленные рейтинговые списки поступающих на все специальности во всех ЗВО Украины

Так, по состоянию на 26 июля поступающие в вузы подали около 400 тысяч заявлений по открытым, фиксированным и небюджетным конкурсным предложениям.

Рейтинговые списки содержат информацию о конкурсном балле и его составляющие, статусы заявлений, наличие квот, информацию о коэффициентах – то есть все, что необходимо для полного информирования о ходе вступительной кампании.

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Прием заявлений от абитуриентов на бакалавриат продлится до 31 июля.

Поступающие, которые еще не подали заявления о поступлении, могут воспользоваться сервисом поиска специальностей в ЗВО и найти специальности по определенным параметрам.