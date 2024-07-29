Про це свідчать дані системи "Вступ.ОСВІТА.UA". Вона інформує абітурієнтів про перебіг вступної кампанії.
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Як триває цьогорічна вступна кампанія
На сайті інформаційної системи щодня о 8.00, 12.00 та 20.00 публікують оновлені рейтингові списки вступників на всі спеціальності в усіх ЗВО України
Так, станом на 26 липня вступники до вишів подали близько 400 тисяч заяв за відкритими, фіксованими та небюджетними конкурсними пропозиціями.
Рейтингові списки містять інформацію про конкурсний бал і його складові, статуси заяв, наявність квот, інформацію про коефіцієнти – тобто все, що необхідно для повного інформування про перебіг вступної кампанії.
Приймання заяв від вступників на бакалаврат триватиме до 31 липня.
Вступники, які ще не подали заяви про вступ, можуть скористатися сервісом пошуку спеціальностей у ЗВО та знайти спеціальності за певними параметрами.
- Раніше ми також інформували, які найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року у КНУ імені Шевченка. Про це читайте за посиланням.