7 тисяч абітурієнтів цьогоріч відмовились від навчання на бюджетій формі
Джерело:Михайло Винницький
В Україні триває вступна кампанія у виші у 2024 році. Близько 7 тисяч вступників на бакалаврат, які отримали рекомендацію до зарахування на бюджет, не захотіли її виконувати.
Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. І додав, що така тенденція непокоїть відомство.
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7 тисяч вступників на бакалаврат відмовились від навчання на бюджеті
Посадовець зазначив, що причини такої кількості відмов вступників від бюджетних місць в українських вишах наразі невідомі.
У МОН припускають, що це може бути через те, що вступники перебувають за кордоном або обирають приватні ЗВО, де немає державного замовлення.
У нас є підозра, що серед цих 7 тисяч є певна кількість, яка обирає іноземні заклади. Це означає, що нам необхідно підвищувати конкурентоспроможність нашої вищої освіти,
– заявив Винницький.
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Зазначимо, що цьогоріч вже майже 70 тисяч вступників на бакалаврат отримали рекомендацію на навчання за бюджетні кошти.
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