7 тисяч абітурієнтів цьогоріч відмовились від навчання на бюджетій формі

В Україні триває вступна кампанія у виші у 2024 році. Близько 7 тисяч вступників на бакалаврат, які отримали рекомендацію до зарахування на бюджет, не захотіли її виконувати.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. І додав, що така тенденція непокоїть відомство.

Дивіться також Майже 70 тисяч абітурієнтів вже вступили на бюджетну форму на бакалаврат

7 тисяч вступників на бакалаврат відмовились від навчання на бюджеті

Посадовець зазначив, що причини такої кількості відмов вступників від бюджетних місць в українських вишах наразі невідомі.

У МОН припускають, що це може бути через те, що вступники перебувають за кордоном або обирають приватні ЗВО, де немає державного замовлення.

У нас є підозра, що серед цих 7 тисяч є певна кількість, яка обирає іноземні заклади. Це означає, що нам необхідно підвищувати конкурентоспроможність нашої вищої освіти,

– заявив Винницький.

Опановувати перспективний фах за гнучким графіком – це реальність завдяки дистанційному коледжу OPTIMA! Долучайтесь до безплатного вебінару, де можна дізнатись все про вступ і переваги дистанційного навчання. Не пропустіть шанс розпочати успішну кар'єру вже після 9 класу!

Зазначимо, що цьогоріч вже майже 70 тисяч вступників на бакалаврат отримали рекомендацію на навчання за бюджетні кошти.