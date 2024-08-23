Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. И добавил, что такая тенденция беспокоит ведомство.

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7 тысяч поступающих на бакалавриат отказались от обучения на бюджете

Чиновник отметил, что причины такого количества отказов поступающих от бюджетных мест в украинских вузах пока неизвестны.

В МОН предполагают, что это может быть из-за того, что поступающие находятся за рубежом или выбирают частные ЗВО, где нет государственного заказа.

У нас есть подозрение, что среди этих 7 тысяч есть определенное количество, которое выбирает иностранные заведения. Это означает, что нам необходимо повышать конкурентоспособность нашего высшего образования,

– заявил Винницкий.

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Отметим, что в этом году уже почти 70 тысяч поступающих на бакалавриат получили рекомендацию на обучение за бюджетные средства.