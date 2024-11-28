В Україні скоротилася кількість студентів-першокурсників

Цьогоріч до вишів України вступило значно менше абітурієнтів, ніж у межах торішньої вступної кампанії. Загалом на 15% менше.

У межах цьогорічної вступної кампанії заклади вищої освіти отримали майже 103 тисячі студентів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Кількість першокурсників в Україні зменшилась

Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький під час засідання парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій повідомив, що відповідний показник є меншим на 15,2%, якщо порівняти з 2023 роком.

Він також зауважив, що понад 14 тисяч першокурсників отримали можливість співфінансування вартості навчання завдяки державним грантам.

Цікаво! Раніше ми розповідали про те, як можна отримати грант на здобуття вищої освіти. Деталі читайте за посиланням.

Лідерами щодо кількості наданих державних грантів є Львівська область та Київ.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Із вишів України відрахували понад 23 тисячі студентів