Мовиться про територію від Запоріжжя до Ужгорода, від Миколаєва до Львова. Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис у фейсбуці заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького.

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МОН позбавило деякі ЗВО ліцензій

Посадовець заявив, що МОН продовжує боротьбу із недоброчесними ділками, які дискредитують вищу освіту своїми фейковими "закладами".

Мовиться про тих, що протягом 2023 – 2024, за словами заступника Лісового, масово зараховували чоловіків призовного віку (особливо віком 30+ і часто з порушенням ліцензійних обсягів), абсолютно публічно заявляючи про свої розцінки за такі дії.

Такої профанації системи вищої освіти МОН терпіти не буде,

– заявив Винницький.

І додав, що у кожного українця є право на здобуття вищої освіти у межах конкурсу. Україна сьогодні і в майбутньому потребуватиме високоосвічених громадян. Для цього система має бути ціннісною, очищеною від надужиття.

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