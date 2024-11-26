Речь идет о территории от Запорожья до Ужгорода, от Николаева до Львова. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на сообщение в фейсбуке заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого.

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МОН лишило некоторые ЗВО лицензий

Чиновник заявил, что МОН продолжает борьбу с недобросовестными дельцами, которые дискредитируют высшее образование своими фейковыми "заведениями".

Говорится о тех, что в течение 2023 – 2024, по словам заместителя Лисового, массово зачисляли мужчин призывного возраста (особенно в возрасте 30+ и часто с нарушением лицензионных объемов), абсолютно публично заявляя о своих расценках за такие действия.

Такой профанации системы высшего образования МОН терпеть не будет,

– заявил Винницкий.

И добавил, что у каждого украинца есть право на получение высшего образования в рамках конкурса. Украина сегодня и в будущем будет нуждаться в высокообразованных гражданах. Для этого система должна быть ценностной, очищенной от надужития.

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Сколько студентов отчислили из вузов