Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на сообщение в фейсбуке заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого. Причины отчисления из рядов студентов разные.
Смотрите также Восстановление не дает право на отсрочку: депутат рассказал о "схемах" в вузах
Почему из вузов отчислили более 20 тысяч студентов
Винницкий при этом назвал эти причины. Это неуспеваемость, непосещение занятий и тому подобное.
Непосредственно по результатам проверок ГСКО отчислено 5805 соискателей, остальные – по результатам работы внутренних систем обеспечения качества образования самих университетов,
– уточнил чиновник.
Он добавил, что отчисление студентов нельзя назвать положительным явлением для системы образования, но с другой стороны – это признак требовательности украинских вузов.
Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.
Очевидно, что отчислены те "студенты", которые на самом деле не планировали быть студентами, а хотели использовать этот статус для избежания других обязанностей. То, что их уже нет в системе высшего образования – признак того, что система самоочищается,
– заявил Винницкий.
Обратите внимание! Право на отсрочку имеют те, кто получает первое высшее образование и на уровень выше, чем получили до этого. К примеру, студент поступил на магистратуру после окончания обучения на бакалавриате.
- Ранее мы рассказывали о том, имеют ли сейчас студенты отсрочку от мобилизации. Об этом читайте по ссылке.