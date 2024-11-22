Председатель образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак, в интервью "Украинским новостям" объяснил ряд вопросов, касающихся образования. Среди них, имеют ли право на отсрочку те, кто возобновились на обучение, пишет 24 Канал.

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"Схемы" уклонения под предлогом восстановления на обучение

Интересная и вполне ожидаемая ситуация проявилась с теми, кто начал возобновляться на обучение, намереваясь избежать мобилизации.

Журналист обратил внимание, что восстановление на учебу право на отсрочку не предоставляет. В то же время он поинтересовался, возможно ли оно, если человек не закончил прошлый уровень образования, а снова поступил, к примеру, на новую специальность.

Вы не представляете, какое количество людей вдруг захотело возобновиться на учебе. Это десятки тысяч людей. И у меня есть сомнения относительно настоящего желания получить диплом или научную степень. Это выглядит как попытка уклониться от мобилизации,

– отметил Сергей Бабак.

Господин Сергей рассказал, о схеме, которую пытались организовать для избежания в связи с восстановлением на обучение.

Человек учится на третьем курсе, оплатив следующий семестр. Но ни разу не появляется на занятия. Он живет себе, занимается своими делами, имея отсрочку от мобилизации. Но ее не отчисляют, потому что контракт оплачен, а университету нужны деньги. В конце года ее отчисляют за неуспеваемость или за то, что она не оплатила следующий семестр,

– объясняет депутат.

Суть схемы в следующем. Студент не приходит на сессию и просит "академку" по уважительной причине – болезни своей или родной. В справке, что выдает университет отмечают, что он проучился два курса, а за третий – пустые оценки, и в момент отчисления теряется право на отсрочку. Но в сентябре, студент возвращается в университет и говорит, что готов продолжить обучение, ведь с его "проблемами" уже все хорошо. Университет возобновляет, ведь студент-контрактник и вузу нужны деньги, и человек снова получает право на отсрочку.

Оказывается, что оплатить обучение в универе, ежегодно 30 – 60 тысяч гривен за контракт, дешевле чем некоторые "медицинские процедуры", которые проходят потенциально мобилизованные с целью уклонения от службы. Конечно, университет получает финансирование, но обидно что образование используют с такой целью.

Я ничего не имею против этих людей. Может они действительно не пригодны для службы. Но мы не хотим, чтобы за счет системы образования возникали такие карусели. Поэтому сейчас существует проблема с обновлением, и система блокирует отсрочки,

– отметил депутат.

В связи с этим возникла еще одна проблема – переводом между университетами. Есть люди, которые переезжают, например, из Харькова во Львов и хотят перевестись из Харьковского университета во Львовский. Однако это не даст права на отсрочку по причинам, которые мы только что обсудили.

Министерству нужно найти пути решения этих вопросов. Они знают об этих проблемах, и мы это постоянно подчеркиваем,

– прокомментировал Сергей Бабак.