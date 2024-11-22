Голова освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак, у інтерв'ю "Українським новинам" пояснив низку питань, які стосуються освіти. Серед них, чи мають право на відстрочку ті, хто поновилися на навчання, пише 24 Канал.

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"Схеми" ухиляння під приводом поновлення на навчання

Цікава і цілком очікувана ситуація проявилася з тими, хто почав поновлюватися на навчання, маючи намір уникнути мобілізації.

Журналіст звернув увагу, що поновлення на навчання право на відстрочку не надає. Водночас він поцікавився, чи можливе воно, якщо людина не закінчила минулий рівень освіти, а знову вступила, до прикладу, на нову спеціальність.

Ви не уявляєте, яка кількість людей раптом захотіла поновитися на навчанні. Це десятки тисяч людей. І в мене є сумніви щодо справжнього бажання отримати диплом чи науковий ступінь. Це виглядає як спроба ухилитися від мобілізації,

– зазначив Сергій Бабак.

Пан Сергій розповів, про схему, яку намагалися організувати для уникнення у зв'язку з поновленням на навчання.

Людина навчається на третьому курсі, оплативши наступний семестр. Але жодного разу не з’являється на заняття. Вона живе собі, займається своїми справами, маючи відстрочку від мобілізації. Але її не відраховують, бо контракт оплачений, а університету потрібні гроші. Наприкінці року її відраховують за неуспішність або за те, що вона не оплатила наступний семестр,

– пояснює депутат.

Суть схеми у наступному. Студент не приходить на сесію і просить "академку" з поважної причини – хвороби своєї чи рідні. У довідці, що видає університет зазначають, що він провчився два курси, а за третій – пусті оцінки, і в момент відрахування втрачається право на відстрочку. Але у вересні, студент повертається до університету і каже, що готовий продовжити навчання, адже з його "проблемами" вже все добре. Університет поновлює, адже студент-контрактник і вишу потрібні гроші, і людина знову отримує право на відстрочку.

Виявляється, що оплатити навчання в універі, щорічно 30 – 60 тисяч гривень за контракт, дешевше ніж деякі "медичні процедури", які проходять потенційно мобілізовані з метою ухилення від служби. Звісно, університет отримує фінансування, але прикро що освіту використовують з такою метою.

Я нічого не маю проти цих людей. Може вони справді не придатні для служби. Але ми не хочемо, щоб за рахунок системи освіти виникали такі каруселі. Тому зараз існує проблема з поновленням, і система блокує відстрочки,

– зазначив депутат.

У зв'язку з цим виникла ще одна проблема – переведенням між університетами. Є люди, які переїжджають, наприклад, з Харкова до Львова і хочуть перевестися з Харківського університету до Львівського. Однак це не дасть права на відстрочку через причини, які ми щойно обговорили.

Міністерству потрібно знайти шляхи вирішення цих питань. Вони знають про ці проблеми, і ми на цьому постійно наголошуємо,

– прокоментував Сергій Бабак.