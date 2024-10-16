Часть мужчин в Украине имеет право на отсрочку от службы. Говорится, в частности, о тех, кто получает высшее или профессиональное образование, отмечает Образование 24.
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Имеют ли студенты право на отсрочку
Так, студенты-мужчины в Украине могут получить отсрочку от призыва. Однако не все. Есть и те, кого могут забрать в армию.
Согласно действующему законодательству, мужчины, которые получают образование в учреждениях высшего образования или профессионально-технических учреждениях на дневной или дуальной форме, могут получить право на отсрочку от мобилизации. Однако некоторые все же являются военнообязанными.
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Кто из студентов имеет право на отсрочку
Так, право на отсрочку от мобилизации имеют:
- студенты училищ, колледжей и вузов, которые получают образование по дневной или дуальной форме обучения;
- ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты.
Обратите внимание! Право на отсрочку имеют те, кто получает первое высшее образование и на уровень выше, чем получили до этого. К примеру, студент поступил на магистратуру после окончания обучения на бакалавриате.
научные и научно-педагогические работники ЗВО, техникумов, колледжей, научных учреждений и организаций, если у преподавателя есть ученое звание или научная степень.
Заметим, что учителя также имеют право на отсрочку. Но те, кто преподает в профессионально-технических учреждениях и школах и работает на основном месте работы не менее чем на 0,75 ставки.