Частина чоловіків в Україні має право на відстрочку від служби. Мовиться, зокрема, про тих, хто здобуває вищу чи професійну освіту, зазначає Освіта 24.

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Чи мають студенти право на відстрочку

Так, студенти-чоловіки в Україні можуть отримати відстрочку від призову. Однак не всі. Є й ті, кого можуть забрати до війська.

Відповідно до чинного законодавства, чоловіки, які здобувають освіту у закладах вищої освіти або професійно-технічних установах на денній чи дуальній формі, можуть отримати право на відстрочку від мобілізації. Однак окремі все ж є військовозобов'язаними.

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Хто зі студентів має право на відстрочку

Так, право на відстрочку від мобілізації мають:

студенти училищ, коледжів і вишів, які здобувають освіту за денною або дуальною формою навчання;

асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти.

Зверніть увагу! Право на відстрочку мають ті, хто здобуває першу вищу освіту та на рівень вище, ніж здобули до цього. До прикладу, студент вступив на магістратуру після закінчення навчання на бакалавраті.

наукові та науково-педагогічні працівники ЗВО, технікумів, коледжів, наукових установ і організацій, якщо у викладача є вчене звання або науковий ступінь.

Зауважимо, що вчителі також мають право на відстрочку. Але ті, хто викладає у професійно-технічних установах та школах і працює на основному місці роботи не менше ніж на 0,75 ставки.