Які спеціальності мають особливу підтримку держави
Джерело:NV
Цьогоріч у межах вступної кампанії держава надає спеціальну підтримку окремим спеціальностям. 13 галузей знань є суспільно важливими.
Зокрема, потрібні фахівці у сфері професійно-технічної освіти, щоб задовольнити потреби країни. Тож Міністерство освіти і науки полегшило вступу до вищих технічних училищ та сприяє вступникам.
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Які спеціальності по-особливому підтримує держава
У 2024 році ця підтримка охоплює 64 спеціальності в 13 галузях знань. Серед цих галузей можна виділити безпеку, освіту, будівництво та архітектуру, військові науки, аграрні та природничі дисципліни, транспорт, електричну інженерію та інші.
Зауважимо, що особлива підтримка – це підвищення конкурсних балів на цих спеціальностях, що є важливим стимулом для вступу туди абітурієнтів.
Для досягнення цієї мети використовують два механізми:
- Галузевий коефіцієнт. При вступі на спеціальності з підтримкою, якщо ви вкажете їх у заяві як пріоритет 1 чи 2 (тобто виберете їх як найбажаніші), ваш конкурсний бал помножать на 1,02 – галузевий коефіцієнт.
- Додаткові бали за підготовчі курси. Якщо ви відвідували підготовчі курси в виші у рік вступу та подаєте заяву на спеціальність з державною підтримкою, то вашому конкурсному балу можуть додати ще 0 – 10 балів, залежно від успішності завершення таких курсів. Цю оцінку позначать у формулі конкурсного бала як ОУ.
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Які спеціальності мають особливу підтримку держави 2024
- Освіта: Дошкільна освіта, Початкова освіта, Середня освіта (Математика), Середня освіта (Біологія та здоровʼя людини), Середня освіта (Хімія), Середня освіта (Географія), Середня освіта (Фізика), Середня освіта (Інформатика), Середня освіта (Трудове навчання та технології), Середня освіта (Природничі науки), Захист Вітчизни, Професійна освіта (За спеціалізаціями).
- Природничі науки: Хімія, Науки про Землю, Фізика та астрономія, Прикладна фізика та наноматеріали.
- Математика та статистика: Математика, Статистика.
- Механічна інженерія: Прикладна механіка, Матеріалознавство, Галузеве машинобудування, Авіаційна та ракетно-космічна техніка, Суднобудування, Металургія.
- Електрична інженерія: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Енергетичне машинобудування, Атомна енергетика, Теплоенергетика, Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика.
- Хімія та біоінженерія: Хімічні технології та інженерія.
- Електроніка, автоматизація та електронні комунікації: Електроніка, Електронні комунікації та радіотехніка, Авіоніка, Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка, Інформаційно-вимірювальні технології, Мікро- і наносистемна техніка.
- Виробництво та технології: Харчові технології, Технології легкої промисловості, Технології захисту навколишнього середовища, Гірництво, Нафтогазова інженерія та технології, Деревообробні та меблеві технології.
- Архітектура та будівництво: Будівництво та цивільна інженерія, Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології.
- Аграрні науки та продовольство: Агрономія, Захист та карантин рослин, Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство, Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, Лісове господарство, Садово-паркове господарство, Водні біоресурси та аквакультура, Агроінженерія.
- Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону: Державна безпека, Безпека державного кордону, Військове управління (за видами збройних сил), Забезпечення військ (сил), Озброєння та військова техніка.
- Цивільна безпека: Пожежна безпека, Цивільна безпека.
- Транспорт: Морський та внутрішній водний транспорт (крім спеціалізації Навігація і управління морськими суднами), Авіаційний транспорт, Залізничний транспорт, Автомобільний транспорт, Транспортні технології (крім спеціалізації Транспортні технології (на морському та річковому транспорті), Транспортні технології на повітряному транспорті).