Які виші є лідерами за кількістю вступників у 2024 році

В Україні триває цьогорічна вступна кампанія у виші. На бакалаврат вступає 201 тисяча абітурієнтів.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла голова Підкомітету з питань вищої освіти Освітнього комітету ВРУ Юлія Гришина. І уточнила, що цьогоріч ця цифра – на третину менша, ніж торік, передає Освіта 24.

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Які виші найчастіше обирають вступники цьогоріч

Також нардеп повідомила, які заклади вищої освіти найчастіше обирають вступники у межах цієї вступної кампанії.

Лідером за кількістю поданих заяв від вступників 2024 року є Львівський національний університет імені Івана Франка,

– уточнила вона.

Другу сходинку займає Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

"Бронзу" отримала Львівська політехніка.

На четвертому місці – Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.

П'яту позицію займає Державний торговельно-економічний університет.

Якщо порівняти з попереднім роком, аби зрозуміти, яка тенденція лідерів серед вишів України за кількістю поданих заяв, то ця п'ятірка майже не змінилася. Просто ЗВО трохи помінялися місцями. Торік лідером була Львівська політехніка,

– розповіла Гришина.

Все ж вона акцентувала на змінах, які стосуються Національного авіаційного університету.

Багато років поспіль, і торік також, він був у п'ятірці лідерів, а на сьогодні займає 9 місце за кількістю поданих заяв,

– уточнила нардеп.

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Які міста є лідерами

Гришина також назвала міста, які є лідерами щодо кількості поданих вступниками заяв у виші, розташовані у цих населених пунктах.

Першість отримав Київ. Друге місце займає Львів. Третє – Харків.