Оприлюднили коефіцієнти для спеціальностей при вступі в університети

Недавно міністерство освіти і науки України оприлюднило значення вагових коефіцієнтів. Їх застосовуватимуть для кожної спеціальності при вступі до вишів.

2024 року для конкурсного відбору зараховуватимуть бали НМТ з української мови (перший предмет), математики (другий предмет), історії України (третій предмет) та одного предмета на вибір вступника.

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Оприлюднили коефіцієнти для спеціальностей при вступі до ЗВО

Для вступників на творчі або спортивні спеціальності зараховуватимуть результати творчого конкурсу, який теж має невід'ємний ваговий коефіцієнт.

Зазначимо, що будь-яка комбінація обраних вступником предметів дозволить йому вступити на будь-яку спеціальність із тим предметом, який він вибрав.

Все ж, обираючи четвертий предмет для складання НМТ, вступнику варто зважати на встановлені МОН коефіцієнти, які застосовуватимуть для кожної із спеціальностей.

Суть застосування коефіцієнтів полягає у наданні результатам з предметів НМТ більшої ваги при вступі на споріднену предмету спеціальність.

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Так, якщо ви вступаєте на правничий напрям, найбільшу вагу матиме результат з іноземної мови, при вступі на ІТ-спеціальності – з фізики, а при вступі на медичні спеціальності – результат з біології тощо.

Заздалегідь ознайомившись із ваговими коефіцієнтами, вступники зможуть визначити, результати якого предмета є більш пріоритетними для вступу на ту чи іншу спеціальність.

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Чи можна змінити дані на НМТ-2024