У межах вступної кампанії 2024 року частині абітурієнтів видаватимуть гранти на навчання. Сума гранту залежатиме від результатів НМТ вступника та обраної спеціальності.

При цьому ця сума може не покривати 100%-ву вартість навчання на обраній спеціальності. Тож студентам доведеться доплачувати свої кошти.

Дивіться також Вступна кампанія 2024 року: які новації очікують на абітурієнтів

На яку суму видаватимуть гранти вступникам у виші

Заступник очільника Міносвіти України з питань вищої освіти Михайло Винницький розповів, скільки коштів зможуть отримати вступники у межах цих грантів.

За нашими оцінками, грант може складати від 15 до 55 тисяч гривень на рік,

– уточнив він.

І додав, що на сьогодні держава витрачає на оплату навчання студента-бюджетника в середньому 54 900 на рік.

Умовно, 190-бальник може отримати тих самих 55 тисяч і з цими грошима прийти до топового закладу. І це покриє повну вартість навчання,

– уточнив посадовець.

Винницький при цьому зауважив, що, можливо, вартість навчання буде вищою на топовій спеціальності у Києві. Та все ж навчання на тій же спеціальності в Івано-Франківську чи Кропивницькому буде дешевшим. Тому спрацює механізм конкуренції між вишами і містами.

В уряді анонсували масштабну реформу вищої освіти

Недавно в уряді заявили про втілення у життя у 2024 році масштабної реформи вищої освіти.

Зокрема, змінять підходи до фінансування та запровадять грантову систему.

Студенти зможуть навчатися завдяки державному замовленню, державним грантам, пільговим кредитам, а також за контрактною формою навчання.

Навчатися безоплатно у ЗВО зможуть найкращі за результатами НМТ абітурієнти.

Також бюджетні місця нададуть пільговикам.

Держзамовлення стосуватиметься насамперед потрібних державі спеціальностей.

Гранти натомість повністю або частково покриватимуть витрати на навчання.

На розмір гранту впливатимуть результати ЗНО/НМТ та обрана спеціальність.