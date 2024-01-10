На яку суму видаватимуть гранти вступникам у виші
Джерело:Укрінформ
У межах вступної кампанії 2024 року частині абітурієнтів видаватимуть гранти на навчання. Сума гранту залежатиме від результатів НМТ вступника та обраної спеціальності.
При цьому ця сума може не покривати 100%-ву вартість навчання на обраній спеціальності. Тож студентам доведеться доплачувати свої кошти.
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На яку суму видаватимуть гранти вступникам у виші
Заступник очільника Міносвіти України з питань вищої освіти Михайло Винницький розповів, скільки коштів зможуть отримати вступники у межах цих грантів.
За нашими оцінками, грант може складати від 15 до 55 тисяч гривень на рік,
– уточнив він.
І додав, що на сьогодні держава витрачає на оплату навчання студента-бюджетника в середньому 54 900 на рік.
Умовно, 190-бальник може отримати тих самих 55 тисяч і з цими грошима прийти до топового закладу. І це покриє повну вартість навчання,
– уточнив посадовець.
Винницький при цьому зауважив, що, можливо, вартість навчання буде вищою на топовій спеціальності у Києві. Та все ж навчання на тій же спеціальності в Івано-Франківську чи Кропивницькому буде дешевшим. Тому спрацює механізм конкуренції між вишами і містами.НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
В уряді анонсували масштабну реформу вищої освіти
- Недавно в уряді заявили про втілення у життя у 2024 році масштабної реформи вищої освіти.
- Зокрема, змінять підходи до фінансування та запровадять грантову систему.
- Студенти зможуть навчатися завдяки державному замовленню, державним грантам, пільговим кредитам, а також за контрактною формою навчання.
- Навчатися безоплатно у ЗВО зможуть найкращі за результатами НМТ абітурієнти.
- Також бюджетні місця нададуть пільговикам.
- Держзамовлення стосуватиметься насамперед потрібних державі спеціальностей.
- Гранти натомість повністю або частково покриватимуть витрати на навчання.
- На розмір гранту впливатимуть результати ЗНО/НМТ та обрана спеціальність.