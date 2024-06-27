Запрацювала гаряча лінія для відповіді на питання вступників

У липні в Україні стартує вступна кампанія 2024 року. Натомість абітурієнти, як завжди, мають чимало питань, на які не знають відповіді.

Тож Міносвіти України нагадало, куди звертатися для розв'язання цих питань. Так, в Україні запрацювала гаряча лінія.

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Запрацювала гаряча лінія для вступників

У МОН зазначають: результати вступних випробувань, подача документів, процес зарахування – усе це викликає чимало запитань у вступників та батьків. Тож, аби відповідати чимшвидше та розв'язувати проблеми в реальному часі, пропонують низку інструментів:

Гаряча лінія МОН: 0 (800) 50-45-70.

Графік: понеділок – четвер 09:00 – 17:00, п'ятниця 09:00 – 16:45.

Чат-бот на сайті МОН (важливо – мова чат-бота відображатиметься саме мовою налаштування вашого браузера).

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Графік: понеділок – четвер 09:00 – 17:00, п'ятниця – 09:00–16:00

Електронна пошта: vstup2024@mon.gov.ua

Також за технічними консультаціями, зокрема, з питань реєстрації е-кабінетів і подання е-заяв можна звертатися до ДП “Інфоресурс”.



Як вступнику отримати консультативну підтримку / МОН