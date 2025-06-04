Держзамовлення на аграрні спеціальності у вишах збільшать
- Державне замовлення на аграрні спеціальності збільшать на 10,2%.
- Зокрема для бакалаврів на 150 місць і для магістрів на 440 місць.
- Всього буде 13 889 бюджетних місць для майбутніх аграріїв.
Державне замовлення на підготовку бакалаврів та магістрів аграрного профілю цьогоріч збільшать на 10,2%. Посадовці наголошують, що освіта є фундаментом для розвитку агросектору та відновлення країни.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення міністра аграрної політики Віталія Коваля. Кількість бюджетних місць для бакалаврів зросте на 150 і сягне 5 300 місць.
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На яких спеціальностях буде більше державних місць
Посадовець також повідомив, за якими спеціальностями варто очікувати найбільше додаткових місць:
- "Агрономія» – на 90 місць (до 2 200 загалом);
- "Водні біоресурси та аквакультура" – на 60 місць (до 250);
- "Агроінженерія" – на 40 місць (до 1 500);
- "Садово-паркове господарство" – на 20 місць (до 250).
Для магістрів держзамовлення збільшать на 440 місць – до 2 394 загалом.
Зростання охопить такі спеціальності:
- "Агроінженерія" – на 155 місць (до 715);
- "Тваринництво" – на 115 (до 335);
- "Агрономія" – на 100 (до 900);
- "Водні біоресурси та аквакультура" – на 45 (до 125);
- "Лісове господарство" – на 15 (до 225);
- "Садово-паркове господарство" – на 13 місць (до 87).
Окрему увагу у 2025 році приділяємо ветеринарній медицині: державне замовлення на підготовку магістрів за цією спеціальністю зросте на 205 місць і становитиме 925,
– повідомив міністр.
І додав, що держзамовлення на підготовку фахових молодших бакалаврів у 2025 році є стабільно високим. Загальна кількість бюджетних місць становитиме 5 270, що на 30 більше, ніж було у 2024 році.
Разом – це 13 889 бюджетних місць для майбутніх аграріїв,
– наголосив Коваль.
І додав, що це рішення є частиною комплексної політики Уряду з адаптації системи освіти до сучасних потреб ринку праці тощо.
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