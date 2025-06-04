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Освіта Освіта в Україні Держзамовлення на аграрні спеціальності у вишах збільшать
4 червня, 19:13
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Держзамовлення на аграрні спеціальності у вишах збільшать

Марія Волошин
Основні тези
  • Державне замовлення на аграрні спеціальності збільшать на 10,2%.
  • Зокрема для бакалаврів на 150 місць і для магістрів на 440 місць.
  • Всього буде 13 889 бюджетних місць для майбутніх аграріїв. 

Державне замовлення на підготовку бакалаврів та магістрів аграрного профілю цьогоріч збільшать на 10,2%. Посадовці наголошують, що освіта є фундаментом для розвитку агросектору та відновлення країни. 

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення міністра аграрної політики Віталія Коваля. Кількість бюджетних місць для  бакалаврів зросте на 150 і сягне 5 300 місць.

Дивіться також Коли розпочнеться реєстрація заяв на вступ до вишів у 2025 році 

На яких спеціальностях буде більше державних місць

Посадовець також повідомив, за якими спеціальностями варто очікувати найбільше додаткових місць:

  • "Агрономія» – на 90 місць (до 2 200 загалом);
  • "Водні біоресурси та аквакультура" – на 60 місць (до 250);
  • "Агроінженерія" – на 40 місць (до 1 500);
  • "Садово-паркове господарство" – на 20 місць (до 250).

Для магістрів держзамовлення збільшать на 440 місць – до 2 394 загалом.

Зростання охопить такі спеціальності:

  • "Агроінженерія" – на 155 місць (до 715);
  • "Тваринництво" – на 115 (до 335);
  • "Агрономія" – на 100 (до 900);
  • "Водні біоресурси та аквакультура" – на 45 (до 125);
  • "Лісове господарство" – на 15 (до 225);
  • "Садово-паркове господарство" – на 13 місць (до 87).

Окрему увагу у 2025 році приділяємо ветеринарній медицині: державне замовлення на підготовку магістрів за цією спеціальністю зросте на 205 місць і становитиме 925, 
– повідомив міністр.

І додав, що держзамовлення на підготовку фахових молодших бакалаврів у 2025 році є стабільно високим. Загальна кількість бюджетних місць становитиме 5 270, що на 30 більше, ніж було у 2024 році.

Разом – це 13 889 бюджетних місць для майбутніх аграріїв,
 – наголосив Коваль.

І додав, що це рішення є частиною комплексної політики Уряду з адаптації системи освіти до сучасних потреб ринку праці тощо. 

Раніше ми інформували, коли розпочнеться реєстрація заяв на вступ до вишів у 2025 році.