Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення міністра аграрної політики Віталія Коваля. Кількість бюджетних місць для бакалаврів зросте на 150 і сягне 5 300 місць.

Дивіться також Коли розпочнеться реєстрація заяв на вступ до вишів у 2025 році

На яких спеціальностях буде більше державних місць

Посадовець також повідомив, за якими спеціальностями варто очікувати найбільше додаткових місць:

"Агрономія» – на 90 місць (до 2 200 загалом);

"Водні біоресурси та аквакультура" – на 60 місць (до 250);

"Агроінженерія" – на 40 місць (до 1 500);

"Садово-паркове господарство" – на 20 місць (до 250).

Для магістрів держзамовлення збільшать на 440 місць – до 2 394 загалом.

Зростання охопить такі спеціальності:

"Агроінженерія" – на 155 місць (до 715);

"Тваринництво" – на 115 (до 335);

"Агрономія" – на 100 (до 900);

"Водні біоресурси та аквакультура" – на 45 (до 125);

"Лісове господарство" – на 15 (до 225);

"Садово-паркове господарство" – на 13 місць (до 87).

Окрему увагу у 2025 році приділяємо ветеринарній медицині: державне замовлення на підготовку магістрів за цією спеціальністю зросте на 205 місць і становитиме 925,

– повідомив міністр.

І додав, що держзамовлення на підготовку фахових молодших бакалаврів у 2025 році є стабільно високим. Загальна кількість бюджетних місць становитиме 5 270, що на 30 більше, ніж було у 2024 році.

Разом – це 13 889 бюджетних місць для майбутніх аграріїв,

– наголосив Коваль.

І додав, що це рішення є частиною комплексної політики Уряду з адаптації системи освіти до сучасних потреб ринку праці тощо.

Раніше ми інформували, коли розпочнеться реєстрація заяв на вступ до вишів у 2025 році.