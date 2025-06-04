Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение министра аграрной политики Виталия Коваля. Количество бюджетных мест для бакалавров возрастет на 150 и достигнет 5 300 мест.

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На каких специальностях будет больше государственных мест

Чиновник также сообщил, по каким специальностям стоит ожидать больше всего дополнительных мест:

"Агрономия" – на 90 мест (до 2 200 в целом);

"Водные биоресурсы и аквакультура" – на 60 мест (до 250);

"Агроинженерия" – на 40 мест (до 1 500);

"Садово-парковое хозяйство" – на 20 мест (до 250).

Для магистров госзаказ увеличат на 440 мест – до 2 394 в целом.

Рост охватит такие специальности:

"Агроинженерия" – на 155 мест (до 715);

"Животноводство" – на 115 (до 335);

"Агрономия" – на 100 (до 900);

"Водные биоресурсы и аквакультура" – на 45 (до 125);

"Лесное хозяйство" – на 15 (до 225);

"Садово-парковое хозяйство" – на 13 мест (до 87).

Особое внимание в 2025 году уделяем ветеринарной медицине: государственный заказ на подготовку магистров по этой специальности вырастет на 205 мест и составит 925,

– сообщил министр.

И добавил, что госзаказ на подготовку профессиональных младших бакалавров в 2025 году является стабильно высоким. Общее количество бюджетных мест составит 5 270, что на 30 больше, чем было в 2024 году.

Вместе – это 13 889 бюджетных мест для будущих аграриев,

– отметил Коваль.

И добавил, что это решение является частью комплексной политики правительства по адаптации системы образования к современным потребностям рынка труда и тому подобное.

Ранее мы информировали, когда начнется регистрация заявлений на поступление в вузы в 2025 году.