Вступники, які відмовляться від навчання на бюджеті у виші, не отримають грант
- Вступники, які відмовляться від бюджетного місця, не отримають грант на контрактне навчання, навіть за наявності необхідних балів НМТ.
- В Україні діє експериментальний проєкт надання державних грантів для контрактників.
Цьогоріч вступники на контрактну форму навчання у виші також зможуть отримати грант на навчання. Звичайно, якщо виконають відповідні вимоги.
Якщо ж вступник, який проходить на бюджетну форму, відмовиться від свого місця, він не зможе отримати грант при вступі на контракт. Навіть якщо матиме необхідні для цього бали НМТ, зазначає 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
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Хто не зможе отримати гранти на навчання
Генеральний директор директорату вищої освіти МОН Олег Шаров під час наради, присвяченої питанням вступу у 2025 році, повідомив, що така вимога з'явилась після опрацювання проблем із торішньою вступною кампанією.
Зауважимо, що у 2024 році близько 7,5 тисячі вступників відмовились від рекомендації на місця державного замовлення. Водночас понад 4,7 тисячі з них вступили на контракт, а майже 1,9 тисячі отримали грантову підтримку.
Для уникнення повторення такої ситуації у 2025 році вступників, які не підтвердять бажання навчатись на бюджеті у разі наданої їм рекомендації, позбавлять можливості отримати грант для навчання на контракті.
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Що відомо про грантову систему в Україні
- Торік в Україні запустили експериментальний проєкт щодо надання державних грантів на здобуття першої вищої освіти першокурсникам за контрактом.
- Розмір гранту залежав від спеціальності та результатів НМТ-2024.
- Сума гранту – від 15 тисяч до 37,5 тисячі гривень.
- Вступники мали можливість отриману суму гранту віддати в обраний виш.
- До експерименту долучилися майже 200 вишів України.
- Фінансову допомогу від держави у межах цього навчального року зможуть отримати близько 14 тисяч осіб.
- Найбільшу кількість державних грантів зможуть отримати студенти державних та приватних вишів зі Львова та Києва, зокрема таких як ЛНУ імені Франка, Львівська політехніка та КНУ імені Шевченка.
- Найбільше грантів цьогоріч отримали на спеціальність "Психологія".