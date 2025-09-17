Укр Рус
17 вересня, 17:12
Більшість вступників в аспірантуру – чоловіки

Марія Волошин
Основні тези
  • У 2025 році МОН України змінило правила вступу в аспірантуру.
  • Все ж понад 80% з понад 16,3 тисячі зареєстрованих для складання вступних іспитів в аспірантуру – чоловіки.

Триває вступна кампанія в аспірантуру 2025 року. Чоловіки значно переважають жінок за кількістю серед абітурієнтів.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на статистичні дані, які презентувала очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час пресконференції, присвяченої вступній кампанії.

Скільки чоловіків вступило в аспірантуру?

Вакуленко розповіла, що статистика зареєстрованих для складання вступних іспитів в аспірантуру є цікавою у розрізі статі.

Чоловіків значно більше ніж жінок обирають вступ в аспірантуру, 
– зауважила вона. 

Так, за словами очільниці УЦОЯО, з понад 16,3 тисячі зареєстрованих для проходження ЄВІ та ЄВВ абсолютна більшість – понад 80% (13,1 тисяча) – чоловіки.

Натомість жінок трохи менше ніж 20% – 3,2 тисячі потенційних абітурієнток.

Що відомо про вступну кампанію в аспірантуру 2025?

  • 2025 року МОН дещо змінило правила вступу на цей рівень вищої освіти.
  • У відомстві заявили, що цьогоріч на масштаб та хід вступної кампанії вплинула війна, зокрема чинник від'їзду українців за кордон.
  • Цьогоріч, як і торік, виші готуватимуть аспірантів виключно за державним замовленням.
  • Також запровадили новий вступний загальнодержавний іспит з методології наукових досліджень. Це де-факто перевірка того, наскільки той чи той вступник готовий до того, щоб проводити наукові дослідження.
  • У МОН України зазначили, що створили умови, відповідно до яких вступна кампанія до українських університетів стала "недружньою до ухилянтів".
  • І додали, що нарешті порівняно небагато осіб вступають до вишів задля отримання відстрочки від мобілізації.