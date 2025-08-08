Скільки вступників не отримали рекомендацій на жоден із поданих пріоритетів
- Рекомендації отримали 176 300 вступників, з яких 65 493 – на бюджетне замовлення і 110 883 – на контрактне.
- Близько 20 тисяч вступників не отримали рекомендацій на жоден із поданих пріоритетів, але матимуть можливість вступити на контракт на наступному етапі після 11 серпня.
В Україні триває цьогорічна вступна кампанія до вишів. Студентами ЗВО прагне стати понад 176 тисяч осіб.
При цьому 2025 року близько 40% бюджетників та 60% студентів навчатимуться за контрактною формою. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву під час брифінгу заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького.
Скільки вступників у виші у 2025 році?
Винницький заявив, що основний меседж цієї вступної кампанії – стабільність.
– уточнив посадовець.
І додав, що близько 20 тисяч вступників не отримали рекомендацій на жоден із поданих пріоритетів. Але в таких вступників ще буде можливість вступити на контракт на наступному етапі після 11 серпня.
- Понад 100 тисяч вступників вже підтвердили вибір вишу. Щоб вступити на запропоноване місце, потрібно підтвердити вибір закладу освіти та укласти договір до 18:00 9 серпня.
- Вступники загалом у 2025 році подали до вишів понад 1 мільйон 138 тисяч заяв. З них близько 800 тисяч – на бакалаврат.
Максимум абітурієнт міг подати 15 заяв. При цьому них не більше ніж 5 – на бюджет. Кожна заява мала мати пріоритетність.