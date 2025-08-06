Цьогоріч абітурієнти подали понад 1 мільйон 138 тисяч заяв на вступ. З них – близько 800 тисяч на бакалаврат.

Це більше ніж торік. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі очільника Освітнього комітету ВРУ Сергія Бабака.

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Скільки заяв подали абітурієнти на бюджет?

Нардеп уточнив, що 44,3% заяв вступники подали на бюджетні місця.

Майже третина заяв (29,4%) припадає на Київ. Вдвічі менше – на Львівщині, потім традиційно йдуть Харків, Одеса і Дніпро. Характерно, що за кількістю заяв на бюджет ситуація плюс-мінус така сама, але Харківщина і Одещина там міняються місцями,

– повідомив Бабак.

На думку нардепа, у Харкові вступники переважно орієнтуються на державні університети та спеціальності, а в Одесі більше тяжіють до приватних.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Найпопулярнішими спеціальностями є менеджмент, психологія, філологія, право, маркетинг. Натомість інженерні спеціальності, критично необхідні для відновлення держави, є набагато менш популярними серед абітурієнтів.