Скільки заяв подали абітурієнти на бюджет у виші
- Абітурієнти подали понад 1 мільйон 138 тисяч заяв на вступ, з яких 44,3% – на бюджетні місця.
- Найпопулярнішими спеціальностями є менеджмент, психологія, філологія, право, маркетинг, а інженерні спеціальності менш популярні.
Цьогоріч абітурієнти подали понад 1 мільйон 138 тисяч заяв на вступ. З них – близько 800 тисяч на бакалаврат.
Це більше ніж торік. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі очільника Освітнього комітету ВРУ Сергія Бабака.
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Скільки заяв подали абітурієнти на бюджет?
Нардеп уточнив, що 44,3% заяв вступники подали на бюджетні місця.
Майже третина заяв (29,4%) припадає на Київ. Вдвічі менше – на Львівщині, потім традиційно йдуть Харків, Одеса і Дніпро. Характерно, що за кількістю заяв на бюджет ситуація плюс-мінус така сама, але Харківщина і Одещина там міняються місцями,
– повідомив Бабак.
На думку нардепа, у Харкові вступники переважно орієнтуються на державні університети та спеціальності, а в Одесі більше тяжіють до приватних.
Найпопулярнішими спеціальностями є менеджмент, психологія, філологія, право, маркетинг. Натомість інженерні спеціальності, критично необхідні для відновлення держави, є набагато менш популярними серед абітурієнтів.
Раніше ми інформували про те, на які спеціальності вступники подали найбільше заяв у виші у 2025 році.