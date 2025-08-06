Это больше чем в прошлом году. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграме главы Образовательного комитета ВРУ Сергея Бабака.

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Сколько заявлений подали абитуриенты на бюджет?

Нардеп уточнил, что 44,3% заявлений поступающие подали на бюджетные места.

Почти треть заявлений (29,4%) приходится на Киев. Вдвое меньше – на Львовщине, затем традиционно идут Харьков, Одесса и Днепр. Характерно, что по количеству заявлений на бюджет ситуация плюс-минус такая же, но Харьковщина и Одесщина там меняются местами,

– сообщил Бабак.

По мнению нардепа, в Харькове поступающие преимущественно ориентируются на государственные университеты и специальности, а в Одессе больше тяготеют к частным.

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Самыми популярными специальностями являются менеджмент, психология, филология, право, маркетинг. Зато инженерные специальности, критически необходимы для восстановления государства, гораздо менее популярны среди абитуриентов.