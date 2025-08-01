Станом 29 липня вступники подали понад 10 300 заяв до Харківського національного університету імені Василя Каразіна. Найохочіше обирають психологію, філологію, міжнародні відносини, IT-напрями, право та медицину.

Також зростає інтерес і до прикладної фізики. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву в етері Суспільного проректора вишу Анатолія Бабічева.

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Які спеціальності обирають вступники у ХНУ імені Каразіна?

Бабічев зазначив, що доволі багато заяв абітурієнти подали на психологію. Також вступники охоче обирають філологію, зокрема іноземні мови. У попиті також – міжнародні відносини, міжнародні економічні відносини.

Кількість абітурієнтів у виші при цьому не зменшується. Однак помітили зниження зацікавленості у вступі на природничі спеціальності.

Це загальнодержавна проблема, навіть загальноєвропейська. Такі спеціальності якраз вкрай важливі. Це інженерні напрями – фізика, хімія, біологія,

– уточнив проректор ХНУ.

Все ж він додав, що на прикладну фізику фізико-технічного факультету у 2025 році в декілька разів більшість заяв, ніж було торік.

Там вивчають ядерну енергетику, ядерну фізику, що є також вкрай важливим для подальшого розвитку нашої країни,

– додав Бабічев.

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Як навчаються студенти вишу у час війни?

Формат навчання у виші – змішаний. Частина студентів здобуває освіту в безпечних середовищах, але таких місць мало. Більшість студентів та викладачів перебувають на території області, близько 30% – або за кордоном, або в інших регіонах України.

Для тих спеціальностей, де вкрай важлива практична очна частина, ми намагаємося 100% майже забезпечити освітній процес в таких приміщеннях. Це і медичний факультет, і терапевти, і фізіотерапевти, і біологи, і хіміки, і фізики, які працюють в лабораторіях університету,

– резюмував проректор вишу.

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