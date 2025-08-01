Также растет интерес и к прикладной физике. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление в эфире Суспильного проректора вуза Анатолия Бабичева.

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Какие специальности выбирают поступающие в ХНУ имени Каразина?

Бабичев отметил, что довольно много заявлений абитуриенты подали на психологию. Также поступающие охотно выбирают филологию, в частности иностранные языки. В спросе также – международные отношения, международные экономические отношения.

Количество абитуриентов в вузе при этом не уменьшается. Однако заметили снижение заинтересованности во вступлении на естественные специальности.

Это общегосударственная проблема, даже общегосударственная. Такие специальности как раз крайне важны. Это инженерные направления – физика, химия, биология,

– уточнил проректор ХНУ.

Все же он добавил, что на прикладную физику физико-технического факультета в 2025 году в несколько раз больше заявлений, чем было в прошлом году.

Там изучают ядерную энергетику, ядерную физику, что также крайне важно для дальнейшего развития нашей страны,

– добавил Бабичев.

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Как учатся студенты вуза во время войны?

Формат обучения в вузе – смешанный. Часть студентов получает образование в безопасных средах, но таких мест мало. Большинство студентов и преподавателей находятся на территории области, около 30% – или за рубежом, или в других регионах Украины.

Для тех специальностей, где крайне важна практическая очная часть, мы стараемся 100% почти обеспечить образовательный процесс в таких помещениях. Это и медицинский факультет, и терапевты, и физиотерапевты, и биологи, и химики, и физики, которые работают в лабораториях университета,

– резюмировал проректор вуза.

Мы также рассказывали, на какие специальности поступающие подали больше всего заявлений в КНУ имени Шевченко.