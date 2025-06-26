Скільки коштуватиме навчання у вишах Івано-Франківська цьогоріч

Невдовзі стартує вступна кампанія у виші 2025 року в Україні. На Прикарпатті цьогоріч буде 9269 випускників 11 класів.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Галку". Ректори франківських вишів поділилися деталями цієї вступної кампанії.

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Скільки коштує здобуття вищої освіти у вишах Франківська

Прикарпатський національний університет

В.о. ректора Прикарпатського національного університету Ігор Цепенда заявив, що на бакалаврат зможуть набрати 5700 осіб на 85 освітніх програм. Однак виш ще ніколи, за його словами, не заповнював весь цей обсяг.

Він додав, що на новий навчальний рік прогнозують 500 бюджетних місць у коледжі, 1100 – на бакалавраті, 500 – у магістратурі.

Цепенда також заявив, що торік вартість навчання у ЗВО становила 32 – 34 тисячі гривень. На новий навчальний рік ціни будуть вищі.

Щодо географії вступників, 23% – це мешканці міста, 64% – абітурієнти з області, 7% – вступники з Чернівців, 8% – зі Львова та близько 5% – з Тернополя”

Університет облаштував 27 укриттів, які готові прийняти понад 10 000 студентів.

Івано-Франківський національний медичний університет

Ректор Івано-Франківського національного медичного університету Роман Яцишин розповів, що дедалі частіше студентів цікавить напрям реабілітації. Університет має державне замовлення на 500 студентів, на платній основі – 1488.

Цьогоріч, за словами ректора, очікують більше студентів на спеціальності медсестер, фармацевтів та косметологів, адже на цих фахівців також є запит.

Найдорожчим напрямом навчання у виші є стоматологія – 63 000 гривень за навчальний рік. Торік було 59 000 гривень.

Якісна освіта – це про дистанційний коледж OPTIMA! Випускників 9 і 11 класів та їхні родини запрошують на безоплатний вебінар, який відбудеться 26 червня о 19:00. Реєстрація – за посиланням. Відповіді на запитання, які турбують потенційних вступників, спілкування зі спікерами та історії успіху студентів – усе це очікує на учасників вебінару. Довіртеся фахівцям, які точно знають, як розпочати кар'єру раніше за однолітків!

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Ігор Чудик зазначив, що серед новацій – об'єднання з Донбаською академією архітектури, яке завершили на 80%. В області також з'являється новий коледж – Дружківський фаховий коледж із трьома освітніми програмами з будівництва та архітектури.

Чудик також додав, що його університет пропонує 45 бакалаврських програм. Абсолютно нова спеціальність, яку впроваджують цьогоріч – "Національна безпека".

Для ветеранів університет пропонує 13 практичних курсів професійної підготовки у технічній сфері.

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