Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Галку". Ректоры франковских вузов поделились деталями этой вступительной кампании.

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Сколько стоит получение высшего образования в вузах Франковска

Прикарпатский национальный университет

И.о. ректора Прикарпатского национального университета Игорь Цепенда заявил, что на бакалавриат смогут набрать 5700 человек на 85 образовательных программ. Однако вуз еще никогда, по его словам, не заполнял весь этот объем.

Он добавил, что на новый учебный год прогнозируют 500 бюджетных мест в колледже, 1100 – на бакалавриате, 500 – в магистратуре.

Цепенда также заявил, что в прошлом году стоимость обучения в ЗВО составляла 32 – 34 тысячи гривен. На новый учебный год цены будут выше.

По географии поступающих, 23% – это жители города, 64% – абитуриенты из области, 7% – поступающие из Черновцов, 8% – из Львова и около 5% – из Тернополя”

Университет обустроил 27 укрытий, которые готовы принять более 10 000 студентов.

Ивано-Франковский национальный медицинский университет

Ректор Ивано-Франковского национального медицинского университета Роман Яцишин рассказал, что все чаще студентов интересует направление реабилитации. Университет имеет государственный заказ на 500 студентов, на платной основе – 1488.

В этом году, по словам ректора, ожидают больше студентов на специальности медсестер, фармацевтов и косметологов, ведь на этих специалистов также есть запрос.

Самым дорогим направлением обучения в вузе является стоматология – 63 000 гривен за учебный год. В прошлом году было 59 000 гривен.

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Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа

Ректор Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Игорь Чудик отметил, что среди новаций – объединение с Донбасской академией архитектуры, которое завершили на 80%. В области также появляется новый колледж – Дружковский профессиональный колледж с тремя образовательными программами по строительству и архитектуре.

Чудик также добавил, что его университет предлагает 45 бакалаврских программ. Абсолютно новая специальность, которую внедряют в этом году – "Национальная безопасность".

Для ветеранов университет предлагает 13 практических курсов профессиональной подготовки в технической сфере.

Мы также сообщали, на каких специальностях в этом году уменьшат количество бюджетных мест.