Перелік іспитів при вступі у виші можуть розширити: чи замінять НМТ

У 2026 році Міністерство освіти і науки України має намір розширювати перелік національних іспитів за кордоном для вступу в українські виші. Вони можуть бути альтернативою НМТ.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує 24 Канал.

Які іспити можуть запровадити для вступу?

Посадовець каже: завдання – зберегти людей у системі освіти, створити максимально комфортні умови переходу від школи до університету.

Цього року ми тестували польську матуру (egzamin maturalny) і давали змогу вступити за її результатами замість НМТ. Але таких випадків було небагато, адже саме рішення ухвалили у вересні під час додаткової вступної,

– зазначив заступник міністра.

І додав, що це не заміна мультипредметного тесту, адже НМТ показав свою дієвість і ефективність за кордоном.

Наступного року ми плануємо як додаткову опцію розширювати перелік національних іспитів, які можуть бути альтернативою НМТ. Але це не масові випадки. Якщо до нас будуть звертатися абітурієнти з результатами іспиту за кордоном тієї чи тієї країни, ми будемо ці результати визнавати. Ми зацікавлені, щоб молодь залишалась в нашій системі освіти,

– розповів Трофименко.

І додав: якщо студент хоче складати НМТ "закордонно", зможе скласти, якщо має закордонний результат. Україна прийме такий іспит замість НМТ. Це передбачили, аби вступник не мав додаткових перепон.

Це в основному дуже сильні студенти. Тому що скласти ту ж саму матуру, або аналог в інших країнах, – це не так легко насправді. Треба як мінімум знати мову. Та й загалом там набагато вищий рівень вимог,

– зауважив посадовець.

Як заохочуватимуть молодь вступати саме в українські виші?

Посадовець також розповів про створення умов для того, аби наша молодь вступала в українські виші. Зокрема, МОН співпрацює з університетами щодо дуальних програм для того, аби молодь могла вчитися і заробляти вже з другого курсу.

Компанії зацікавлені, університети зацікавлені, оновлюється лабораторна база – це просто супер ініціатива. Сфера IT – це взагалі наш порятунок. І за таким принципом може бути енергетика чи інженерні спеціальності. На сьогодні це наш пріоритет,

– резюмував він.

Чи можна вступити до українського вишу за результатами польської матури?

На початку цього навчального року Міністерство освіти і науки України запровадило додатковий вступ до вишів для тих українців, які закінчили школу чи коледж в Польщі та мають результати іспиту "матура" (egzamin maturalny).

Подати заяву можна було через заклади освіти – навіть дистанційно.

Зарахування відбувалося не пізніше ніж 20 жовтня. Додатковий вступ здійснювався виключно на контракт, але з можливістю отримання освітнього гранту.