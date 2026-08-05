Попит дуже малий: які спеціальності не хочуть обирати абітурієнти

Один із основних етапів цьогорічної вступної кампанії 2026 року вже завершився. Мовиться про подання заяв на вступ до вишів.

Цьогоріч вступники подали заяв на вступ більше ніж торік. Education.ua при цьому уточнив, на які спеціальності не сильно поспішають вступати абітурієнти. Які спеціальності з найменшим попитом цьогоріч До 10 спеціальностей із найменшою кількістю поданих заяв увійшли такі: B7 "Релігієзнавство" – 70 заяв.

I11 "Дитячі та молодіжні служби" – 83 заяви.

B8 "Богослов'я" – 279 заяв.

I9 "Громадське здоров'я" – 471 заява.

G14 "Деревообробні та меблеві технології" – 482 заяви.

B3 "Декоративне мистецтво та ремесла" – 796 заяв.

G15 "Технології легкої промисловості" – 825 заяв.

G10 "Металургія" – 857 заяв.

E6 "Прикладна фізика та наноматеріали" – 880 заяв.

J4 "Охорона праці" – 881 заява. Що відомо про подання заяв на вступ до вишів 19 липня стартував основний етап вступної кампанії 2026 року – подання заяв. Для всіх категорій абітурієнтів триватиме до 1 серпня. Протягом цього періоду вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет.

На контрактну форму навчання також можна подати до 5 заяв.

Кожній заяві і на бюджет, і на контракт вступник має надати пріоритетність. Пріоритетність – це черговість заяв, за якою визначається черговість розгляду заяви при вступі.

До вишів станом на 3 серпня вступники подали понад 1 мільйон 640 тисяч заяв.