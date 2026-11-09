Навчання англійською, подвійний диплом: ці спеціальності найпопулярніші серед вступників у KSE

Цьогоріч на бакалаврат у Київську школу економіки зарахували 517 вступників. Ще 304 – на магістратуру.

Загалом – 821 вступник. Про це 24 Каналу ексклюзивно розповіли у виші.

На які спеціальності зарахували найбільше вступників у KSE

У столичному виші також уточнили, які спеціальності цьогоріч стали найпопулярнішими серед вступників. Також повідомили, чому саме їх обирають та яка ситуація на ринку праці.

Ключові спеціальності набору 2026

Спеціальність Зараховано (Бакалаврат / Магістратура) Заяв Чому популярні Чи відповідає ринку праці C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (Бізнес-економіка, Економіка і великі дані, Економіка бізнесу та фінансів, Економічний аналіз) 249 (197 / 52) 1 037 На програмах «Бізнес-економіка», «Економіка і великі дані» та «Економіка бізнесу та фінансів», «Економічний аналіз» можна отримати подвійний диплом КШЕ та University of Houston (США). Навчання триває переважно англійською з другого курсу бакалаврату. Магістратура повністю англомовна. Сюди вступають найсильніші абітурієнти: середній конкурсний бал зарахованих – 174,1, найвищий серед ЗВО із понад 100 зарахованими. За даними Work.ua, відкрито 564 вакансії економіста, а зарплати за рік зросли на 20%. Випускники «Економіки і великих даних» працюють також як data scientist і бізнес-аналітики – програма дає Python, R, SQL та аналіз великих даних. D4 Публічне управління та адміністрування (Публічна політика та врядування) 76 (– / 76) 180 КШЕ пропонує магістратуру з публічної політики, орієнтовану на глобальний контекст і європейські стандарти: двомовне навчання, стажування в міжнародних організаціях та аналітичних центрах, викладачі – відомі держслужбовці: Ірина Совсун, Оксана Сироїд, Олексій Соболєв. Випускники будують кар’єру в міжнародних організаціях, аналітичних центрах, бізнесі (GR, CSR) та держсекторі. Лише на державній службі, за даними НАДС, відкрито 30 628 вакантних посад (II кв. 2026). G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (Безпілотні літальні апарати) 63 (– / 63) 106 У КШЕ студенти магістратури з БпЛА проходять повний цикл розробки дрона – від проєктування до робочого прототипу – у власних конструкторській і виробничій лабораторіях. Найкращі працюють на виробництвах партнерських оборонних компаній, а свій проєкт можуть подати до стартап-студії КШЕ. Оборонні технології: за даними DOU, у вересні 2026 року відкрито рекордні 1 395 вакансій DefTech. За даними «Фокусу», інженерам-конструкторам в оборонній промисловості пропонують 80–120 тисяч гривень. F2 Інженерія програмного забезпечення (Програмна інженерія) 53 (53 / –) 212 «Програмна інженерія» в КШЕ поєднує код із бізнес-навичками: на вибір спеціалізації з геймдеву, корпоративних систем, цифрового бізнесу або ШІ. З другого курсу навчання двома мовами, випускники KSE працюють на міжнародному рівні та беруть участь у проєктах світового масштабу. За даними DOU, найбільше можливостей в ІТ сьогодні – у DefTech, кібербезпеці та hardware: там на одну вакансію припадає 3,5–9 відгуків, у 4–11 разів менше, ніж у середньому на ринку. G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (Дельта Інженерія) 48 (48 / –) 168 Delta Engineering – інженерний бакалаврат КШЕ, створений у партнерстві з американським Olin College of Engineering: командні прикладні проєкти, а після двох років базової підготовки – вибір спеціалізації: електроніка, робототехніка або прикладна механіка (за даними DOU). Сюди йдуть вступники з найвищими балами: середній конкурсний бал – 173,9, найвищий серед ЗВО за цією спеціальністю. За даними МОН, понад 74% технологічних компаній відчувають гострий дефіцит фахівців, а найгостріше бракує інженерів з електроніки, комунікаційних систем, механічного дизайну та прикладного ШІ. Програма готує фахівців саме з електроніки та механіки.

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