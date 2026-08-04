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Освіта Освіта в Україні На яких спеціальностях із держпідтримкою цьогоріч зросла кількість заяв
4 серпня, 16:19
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На яких спеціальностях із держпідтримкою цьогоріч зросла кількість заяв

Марія Волошин

В Україні завершилось приймання заяв від вступників на бакалаврат у вишах. Цьогоріч ЗВО отримали заяв набагато більше ніж торік.

Цьогоріч вступники подали заяв на 28% більше ніж 2025 року. Про це Укрінформу розповів заступник міністра освіти та науки Микола Трофименко. 

На які спеціальності з держпідтримкою подали більше заяв

Якщо порівняти з 2025 роком, за словами посадовця, зросла кількість заяв на низку спеціальностей, які мають державну підтримку. Зокрема, на такі: 

  • Середня освіта – 31 265 заяв (у 2025 році – 28 649);

  • Будівництво та цивільна інженерія – 23 822 (14 740 – у 2025 році);

  • Автомобільний транспорт – 17 861 (12 847 – у 2025 році);

  • Агрономія – 16 984 (12 379 – у 2025 році);

  • Електрична інженерія – 16 366 (10 418 – у 2025 році);

  • Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 15 365 (10 009 – у 2025 році);

  • Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка – 8 797 (6 595 – у 2025 році);

  • Машинобудування – 8 634 (7 060 – у 2025 році);

  • Агроінженерія – 8 547 (5 979 – у 2025 році);

  • Харчові технології – 8 070 (6 868 – у 2025 році).

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Що відомо про подання заяв на вступ до вишів

  • 19 липня стартував основний етап вступної кампанії 2026 року – подання заяв. Для всіх категорій абітурієнтів триватиме до 1 серпня. Протягом цього періоду вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет.
  • На контрактну форму навчання також можна подати до 5 заяв.
  • Кожній заяві і на бюджет, і на контракт вступник має надати пріоритетність. Пріоритетність – це черговість заяв, за якою визначається черговість розгляду заяви при вступі.
  • До вишів станом на 3 серпня вступники подали понад 1 мільйон 640 тисяч заяв.

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