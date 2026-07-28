Ці українські виші отримали найбільше заяв від вступників: хто лідирує

Цьогоріч вступники до вишів України вже подали 805 822 заяви на вступ. Однак приймання заяв ще триває.

Повну картину вступу можна буде оцінити після завершення подання заяв, надання рекомендацій та підтвердження вступниками обраного місця навчання. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

У які виші подали найбільше заяв вступники

Однак ця проміжна статистика дає змогу побачити попередні тенденції. До слова, цьогоріч вступник може подати до 10 заяв, з них не більше ніж п'ять – для участі в конкурсі на бюджет.

Так, найбільше заяв станом на 27 липня отримали такі виші:

Національний університет "Львівська політехніка" – 36 675;

Львівський національний університет імені Івана Франка – 30 206

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 24 826

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 22 271;

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника – 17 887;

Державний торговельно-економічний університет – 17 654;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 17 002;

Національний університет "Одеська юридична академія" – 15 328;

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 14 805;

Луцький національний технічний університет – 12 776.

Які міста найчастіше обирають вступники

Найбільше заяв від вступників отримали заклади таких міст:

Києва – 189 408;

Львівської області – 103 627;

Одеської області – 68 675;

Харківської області – 54 634;

Вінницької області – 36 089;

Дніпропетровської області – 35 439;

Івано-Франківської області – 34 514.

Чи є попит у прифронтових регіонах

Попит на здобуття вищої освіти є і у прифронтових регіонах. Усього подали цьогоріч 219 411 (29%) заяв у заклади освіти областей, які мають у 2026 році підвищені регіональні коефіцієнти. Зокрема таких як:

Одеська – 68 675;

Харківська – 54 634;

Дніпропетровська – 35 439;

Полтавська – 24 860;

Запорізька – 13 392;

Миколаївська – 8 188;

Сумська – 7 756;

Чернігівська – 6 467.

Водночас у МОН нагадують, що цю кількість заяв не варто сприймати як остаточну кількість майбутніх студентів регіону: один вступник може подати заяви до кількох закладів та областей.