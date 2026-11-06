Цей виш став лідером вступної кампанії за кількістю заяв на фізичні спеціальності

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського цьогоріч став лідером вступної кампанії за кількістю заяв на фізичні спеціальності. Також цей виш випередив усіх за початковою рекомендацією на бюджет.

Виш отримав 3737 заяв від вступників. Про це 24 Каналу ексклюзивно розповіли у КПІ імені Ігоря Сікорського за підсумками вступної кампанії 2026 року.

Скільки осіб зарахували на бакалаврат

У виші повідомили, що на освітній рівень бакалавра до КПІ цьогоріч зарахували понад 6 тисяч абітурієнтів. Це найвищий показник з 2015 року.

Загалом у 2026 році бачимо значне зростання інтересу вступників до технічних спеціальностей,

– уточнили у КПІ.

І додали, що це стало можливим і завдяки посиленню профорієнтаційної роботи університету, і завдяки активності бізнесу, який постійно говорить про потребу в інженерах та створює привабливі для молодих спеціалістів умови роботи ще на етапі навчання.

Цікаво Цьогоріч у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка втричі скоротили кількість бюджетних місць на фізику.

Як часто вступники обирають фізичні спеціальності

У виші повідомили, що саме КПІ цьогоріч став лідером вступної кампанії за кількістю заяв на фізичні спеціальності.

Так, спеціальність E6 "Прикладна фізика та наноматеріали" та освітня програма "Прикладна фізика" отримали:

️ перше місце в Україні за кількістю заяв, допущених до конкурсу (120);

️ друге місце за кількістю заяв із пріоритетами 1–3 (61);

третє місце в країні за абсолютною кількістю перших пріоритетів (19);

️ шосте місце за середнім конкурсним балом вступників із першим пріоритетом (167,5 бала).

А спеціальність E5 «Фізика та астрономія» та освітня програма «Моделювання фізичних процесів» посіли цьогоріч:

третє місце в Україні за кількістю заяв із пріоритетами 1–3 (50 заяв);

одну з провідних позицій за кількістю заяв із першим пріоритетом (15 заяв);

️ високий показник заяв, допущених до конкурсу (94);

️ середній конкурсний бал вступників із першим пріоритетом (159,0).

Раніше ми інформували, до яких університетів Києва вступники подали найбільше заяв серед усіх вишів у столиці.