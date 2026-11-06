Цей виш став лідером вступної кампанії за кількістю заяв на фізичні спеціальності

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Виш отримав 3737 заяв від вступників. Про це 24 Каналу ексклюзивно розповіли у КПІ імені Ігоря Сікорського за підсумками вступної кампанії 2026 року.

Скільки осіб зарахували на бакалаврат

У виші повідомили, що на освітній рівень бакалавра до КПІ цьогоріч зарахували понад 6 тисяч абітурієнтів. Це найвищий показник з 2015 року.

Загалом у 2026 році бачимо значне зростання інтересу вступників до технічних спеціальностей– уточнили у КПІ.

І додали, що це стало можливим і завдяки посиленню профорієнтаційної роботи університету, і завдяки активності бізнесу, який постійно говорить про потребу в інженерах та створює привабливі для молодих спеціалістів умови роботи ще на етапі навчання.

Цікаво Цьогоріч у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка втричі скоротили кількість бюджетних місць на фізику.

Як часто вступники обирають фізичні спеціальності

У виші повідомили, що саме КПІ цьогоріч став лідером вступної кампанії за кількістю заяв на фізичні спеціальності.

Так, спеціальність E6 "Прикладна фізика та наноматеріали" та освітня програма "Прикладна фізика" отримали:

️ перше місце в Україні за кількістю заяв, допущених до конкурсу (120);

️ друге місце за кількістю заяв із пріоритетами 1–3 (61);

третє місце в країні за абсолютною кількістю перших пріоритетів (19);

️ шосте місце за середнім конкурсним балом вступників із першим пріоритетом (167,5 бала).

А спеціальність E5 «Фізика та астрономія» та освітня програма «Моделювання фізичних процесів» посіли цьогоріч:

третє місце в Україні за кількістю заяв із пріоритетами 1–3 (50 заяв);

одну з провідних позицій за кількістю заяв із першим пріоритетом (15 заяв);

️ високий показник заяв, допущених до конкурсу (94);

️ середній конкурсний бал вступників із першим пріоритетом (159,0).

Раніше ми інформували, до яких університетів Києва вступники подали найбільше заяв серед усіх вишів у столиці.