Этот вуз стал лидером вступительной кампании по количеству заявлений на физические специальности

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Вуз получил 3737 заявлений от абитуриентов. Об этом 24 Каналу эксклюзивно сообщили в КПИ имени Игоря Сикорского по итогам приемной кампании 2026 года.

Сколько человек зачислили на бакалавриат

В вузе сообщили, что на образовательный уровень бакалавра в КПИ в этом году зачислили более 6 тысяч абитуриентов. Это самый высокий показатель с 2015 года.

В целом в 2026 году наблюдается значительный рост интереса абитуриентов к техническим специальностям– уточнили в КПИ.

И добавили, что это стало возможным как благодаря усилению профориентационной работы университета, так и благодаря активности бизнеса, который постоянно говорит о потребности в инженерах и создает привлекательные для молодых специалистов условия работы еще на этапе обучения.

Интересно В этом году в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко в три раза сократили количество бюджетных мест на физику.

Как часто абитуриенты выбирают физические специальности

В вузе сообщили, что именно КПИ в этом году стал лидером вступительной кампании по количеству заявлений на физические специальности.

Так, специальность E6 "Прикладная физика и наноматериалы" и образовательная программа "Прикладная физика" заняли:

️ первое место в Украине по количеству заявлений, допущенных к конкурсу (120);

️ второе место по количеству заявлений с приоритетами 1–3 (61);

третье место в стране по абсолютному количеству первых приоритетов (19);

️ шестое место по среднему конкурсному баллу абитуриентов с первым приоритетом (167,5 балла).

А специальность E5 "Физика и астрономия" и образовательная программа "Моделирование физических процессов" заняли в этом году:

третье место в Украине по количеству заявлений с приоритетами 1–3 (50 заявлений);

одну из лидирующих позиций по количеству заявлений с первым приоритетом (15 заявлений);

️ высокий показатель заявлений, допущенных к конкурсу (94);

️ средний конкурсный балл абитуриентов с первым приоритетом (159,0).

Ранее мы сообщали, в какие университеты Киева абитуриенты подали наибольшее количество заявлений среди всех вузов столицы.