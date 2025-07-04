Частина вступників в аспірантуру зможе пройти співбесіду замість ЄВІ

Невдовзі в Україні стартує вступна кампанія до аспірантури у 2025 році. Цьогоріч її правила дещо видозмінили.

Пільговики під час вступу в аспірантуру зможуть, замість складання ЄВІ, пройти співбесіду з іноземної мови. Вона відбуватиметься у виші, інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Частина зі вступників зможе пройти співбесіду замість ЄВІ

Перелік категорій пільговиків є у таблиці "Категорії спеціальних умов вступу та документи для їхнього підтвердження". Її оприлюднили на ЄДЕБО.

До пільговиків, які можуть пройти співбесіду з іноземної мови замість складання єдиного вступного іспиту, належать 6 категорій майбутніх аспірантів.

Це особи з інвалідністю внаслідок війни та особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, зокрема ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби).

Також до переліку потрапили особи з інвалідністю, які в рік вступу не брали участі в основних та додаткових сесіях ЄВІ через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО за умови подання до приймальної комісії вишу документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю.

Також пільгою можуть скористатись особи, які на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження ЄВІ отримали відмову через відсутність організаційно-технологічних можливостей.

Водночас усі вступники в аспірантуру повинні скласти єдине вступне випробування з методології наукових досліджень.