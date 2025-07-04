Частина вступників в аспірантуру зможе пройти співбесіду замість ЄВІ
- Пільговики під час вступу в аспірантуру 2025 року можуть пройти співбесіду з іноземної мови замість ЄВІ.
- До пільговиків належать особи з інвалідністю, учасники бойових дій та інші визначені категорії.
- Однак усі вступники повинні скласти випробування з методології наукових досліджень.
Невдовзі в Україні стартує вступна кампанія до аспірантури у 2025 році. Цьогоріч її правила дещо видозмінили.
Пільговики під час вступу в аспірантуру зможуть, замість складання ЄВІ, пройти співбесіду з іноземної мови. Вона відбуватиметься у виші, інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
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Частина зі вступників зможе пройти співбесіду замість ЄВІ
Перелік категорій пільговиків є у таблиці "Категорії спеціальних умов вступу та документи для їхнього підтвердження". Її оприлюднили на ЄДЕБО.
До пільговиків, які можуть пройти співбесіду з іноземної мови замість складання єдиного вступного іспиту, належать 6 категорій майбутніх аспірантів.
Це особи з інвалідністю внаслідок війни та особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, зокрема ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби).
Також до переліку потрапили особи з інвалідністю, які в рік вступу не брали участі в основних та додаткових сесіях ЄВІ через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО за умови подання до приймальної комісії вишу документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю.
Також пільгою можуть скористатись особи, які на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження ЄВІ отримали відмову через відсутність організаційно-технологічних можливостей.
Водночас усі вступники в аспірантуру повинні скласти єдине вступне випробування з методології наукових досліджень.
- Раніше ми розповідали, що зміниться у правилах вступної кампанії в аспірантуру у 2025 році.