Які найпопулярніші спеціальності серед вступників у коледжі у 2023 році

В Україні ще триває вступна кампанія у коледжі. Подавати заявку можна і на денну, і на заочну форму навчання.

Однак вже сформували рейтинг спеціальностей фахового молодшого бакалавра. Які найпопулярніші спеціальності в коледжах у 2023 році, читайте далі.

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Які найпопулярніші спеціальності в коледжах у 2023 році

Найбільше вступників до коледжів подало заяви на такі спеціальності:

"Медсестринство" – 23 тисячі;

"Інженерія програмного забезпечення" – 11 тисяч;

"Комп'ютерна інженерія" – 11,5 тисячі;

"Підприємництво та торгівля" – 10 тисяч;

"Право" – 9,5 тисячі.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Найменш популярні спеціальності такі:

"Технології захисту навколишнього середовища";

"Мікро- та наносистемна техніка"

"Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика";

"Суднобудування";

"Історія та археологія".

Загалом вступники, які закінчили 9 клас, подали цьогоріч майже 172 тисячі, а вступники, які закінчили 11 клас, – близько 63 тисяч заяв.

Вступна кампанія до коледжів 2023 триває

В Україні триває вступна кампанія у коледжі.

Подавати заявку можна і на денну, і на заочну форму навчання.

Але йдеться про контрактну форму навчання. Державні місця абітурієнти зайняли під час основної сесії вступної кампанії.

Для того, щоб вступити у коледж, абітурієнт повинен подати мотиваційний лист.

Вступ до коледжів на контракт триватиме до 30 листопада.