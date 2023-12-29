Лісовий назвав найпопулярніші виші України серед вступників у 2023 році
29 грудня 2023, 13:35Читать новость на русском
Джерело:Оксен Лісовий
Найпопулярнішим серед вступників на бакалаврат вишем України у 2023 році стала Львівська політехніка.
Абітурієнти подали у виш понад 36 тисяч заяв. Про інші популярні ЗВО серед вступників цього року читайте далі.
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У які виші України вступники подали найбільше заяв
Так, після Львівської політехніки виші у рейтингу розташувались так:
- Львівський національний університет імені Івана Франка – 32 686 заяв;
- Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – 31 155 заяв;
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 31 059 заяв;
- Національний авіаційний університет – 20 826 заяв;
- Державний торговельно-економічний університет – 20 174 заяви;
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 15 310 заяв;
- Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника – 15 177 заяв;
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 14 128 заяв;
- Національний університет біоресурсів і природокористування України – 13 635 заяв.
Зауважимо, що вступна кампанія цьогоріч тривала в Україні до 30 листопада. При цьому як на бакалаврат, так і на магістратуру.
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Що відомо про вступну кампанію – 2023
- Цього року більшість абітурієнтів вступала до вишів за результатами НМТ.
- Він складався з трьох предметів: двох обов'язкових – української мови, математики – і одного на вибір.
- Вступна кампанія у 2023 році тривала дистанційно через електронні кабінети.
- У ЗВО нашої держави зарахували разом на контракт і бюджет 267 тисяч студентів на бакалаврат та 172 тисячі – на магістратуру.