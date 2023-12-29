Лісовий назвав найпопулярніші виші України серед вступників у 2023 році

Найпопулярнішим серед вступників на бакалаврат вишем України у 2023 році стала Львівська політехніка.

Абітурієнти подали у виш понад 36 тисяч заяв. Про інші популярні ЗВО серед вступників цього року читайте далі.

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У які виші України вступники подали найбільше заяв

Так, після Львівської політехніки виші у рейтингу розташувались так:

Львівський національний університет імені Івана Франка – 32 686 заяв;

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – 31 155 заяв;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 31 059 заяв;

Національний авіаційний університет – 20 826 заяв;

Державний торговельно-економічний університет – 20 174 заяви;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 15 310 заяв;

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника – 15 177 заяв;

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 14 128 заяв;

Національний університет біоресурсів і природокористування України – 13 635 заяв.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Зауважимо, що вступна кампанія цьогоріч тривала в Україні до 30 листопада. При цьому як на бакалаврат, так і на магістратуру.

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