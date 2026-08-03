Стартувала додаткова сесія вступних іспитів до магістратури

3 серпня стартувала додаткова сесія вступних випробувань до магістратури. Триватиме до 21 серпня.

Про це інформує Міністерство освіти і науки. Учасниками стануть вступники, які з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії тестування.

Що відомо про додаткову сесію

Інформацію варто шукати в запрошеннях, розміщених у кабінетах учасників. Офіційні результати ЄВІ / ЄФВВ розмістять у кабінетах учасників до 21 серпня.

Перед тестуванням обов'язково:

сформуйте запрошення-перепустку в кабінеті учасника на сайті УЦОЯО;

за можливості роздрукуйте її;

візьміть із собою:

екзаменаційний листок; документ, на підставі якого вас зареєстровано; запрошення-перепустку.

Врахуйте, що до пункту тестування потрібно прибути заздалегідь. Якщо ви запізнитеся або при вході до пункту тестування не пред'явите екзаменаційного листка й документа, що посвідчує особу, – вас не допустять до участі в тестуванні,

– наголошують у МОН.

Який графік вступної кампанії у 2026 році

На магістратуру:

26 червня – 14 липня Основна сесія ЄВІ / ЄФВВ 24 – 28 серпня Додаткова сесія ЄВІ / ЄФВВ 1 липня Старт реєстрації електронних кабінетів 1 – 27 липня (18:00) Реєстрація на участь у співбесіді, фахових випробовуваннях на бюджет і на контракт 1 липня – 17 серпня (о 18:00) Реєстрація на участь у співбесіді, фахових випробовуваннях лише на контракт 28 липня – 7 серпня Співбесіди (замість ЄВВ, ЄФВВ), фахові випробовування на бюджет і на контракт 28 липня – 20 серпня Співбесіди (замість ЄВВ, ЄФВВ), фахові випробовування лише на контракт 7 – 22 серпня (18:00) Подання на вступ на магістратуру Не пізніше за 25 серпня Оприлюднення списків рекомендованих до зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом) До 28 серпня (о 18:00) Підтвердження вибору місця навчання на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом) 29 серпня Зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом) З 30 серпня Надання рекомендацій на контракт До 7 вересня Переведення на вакантні місця бюджету До 14 вересня Зарахування на контракт 15 вересня – 15 жовтня Додатковий набір на контракт відповідно до Правил прийому ЗВО 15 жовтня Завершення роботи електронних кабінетів