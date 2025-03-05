Порядок прийому на навчання до вишів у 2025 році погодили

Міністерство освіти і науки України погодило Порядок прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії та доктора мистецтва у 2025 році. Мета документа – забезпечення рівного доступу до вищої освіти, підвищення якості освітнього процесу та врахування сучасних потреб суспільства і ринку праці.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОН. Порядок визначає основні принципи та процедури, якими керуватимуться ЗВО під час організації вступної кампанії.

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Які важливі відомості містить документ

Документ містить чітко визначені дати проведення всіх етапів вступної кампанії, спеціальні умови вступу та оновлені формули розрахунку конкурсного бала вступників.

Також подає вагові коефіцієнти для предметів НМТ та творчого конкурсу, що дозволить учасникам тестування свідомо обрати четвертий предмет для складання. Тут є і таблиці переведення тестових балів НМТ в рейтингові тощо.

Конкурсний відбір до вишів відбуватиметься за результатами національного мультипредметного тесту з чотирьох предметів, три з яких є обов'язковими і лише один можна обрати.

Вступники на творчі та спортивні спеціальності, окрім результатів НМТ, мають пройти творчий конкурс. Цьогоріч зробити це можна лише в очному форматі (окрім вступників, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном).

Водночас абітурієнти також зможуть вступати за результатами НМТ 2022, 2023 або 2024 років.

Вступники зможуть подати за всіма основами вступу до п'ятнадцяти заяв: п'ять – на бюджет та до десяти – на контракт.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Абітурієнтів допускатимуть до конкурсу на бюджетні місця у разі наявності конкурсного бала не менш ніж 130. До вступників, які є дітьми загиблих захисників або визнаних безвісно відсутньою особою, цю норму не застосовуватимуть.

Також ця вимога не буде стосуватись осіб, які мають конкурсний бал не менш ніж 125.000 і вступають на держзамовлення на спеціальності, яким надають особливу підтримку.

Конкурсний бал вступників на спеціальності галузей знань "C3 "Міжнародні відносини", D4 "Публічне управління та адміністрування", D8 "Право", D9 "Міжнародне право", I1 "Стоматологія", I2 "Медицина", I3 "Педіатрія", I4 "Медична психологія", I8 "Фармація (за спеціалізаціями)" не може бути меншим ніж 150 балів.

Детально із Порядком можна ознайомитися тут.