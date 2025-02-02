Усі дані для вступників: рейтинг вишів України за результатами вступної кампанії 2024

Сайт "Вступ.ОСВІТА.UA" оприлюднив щорічний рейтинг українських вишів за результатами вступної кампанії 2024 року. Він сприятиме ознайомленню з відкритими даними вступної кампанії до ЗВО нашої держави.

Статистичні дані рейтингу поділили за кількома групами, зазначає 24 Канал. Він містить інформацію про середній бал НМТ вступників, кількість зарахованих осіб на бюджет і на контракт, конкурс на одне бюджетне місце, кількість осіб, зарахованих до приватних вишів, а також інші дані.

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Рейтинг: найбільший бал НМТ на контракт

Пропонований рейтинг де-факто визначає лідерів серед закладів вищої освіти України, у яких вступники з найвищими балами НМТ виявили бажання здобувати вищу освіту за власні кошти.

Рейтинг: найбільший бал НМТ на бюджет

Цей рейтинг містить інформацію про середній бал НМТ вступників, яких зарахували на навчання за кошти державного або місцевого бюджету на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань).

Рейтинг: вступники, зараховані на контракт

Цей рейтинг визначає лідерів серед українських ЗВО, що зарахували на навчання найбільше вступників за кошти фізичних та юридичних осіб на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань).

Рейтинг: вступники, зараховані на бюджет

Цей рейтинг визначає виші, до яких зарахували найбільшу кількість вступників на навчання за кошти державного або місцевого бюджету на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань).

Рейтинг: вступники, зараховані до приватних вишів

Цей рейтинг визначає лідерів серед приватних закладів вищої освіти, що зарахували на навчання найбільше вступників на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань).