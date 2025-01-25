Про це в коментарі Укрінформу повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, зазначає 24 Канал.

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Лісовий закликає вступати в українські, а не закордонні виші

Міністр каже: коли ми говоримо про освіту за кордоном, то завжди спрямовуємо увагу на кілька десятків топуніверситетів Америки, Європи, але туди не так просто вступити. Якщо ж ви туди не вступили, то краще подавати заяви до вишів України, переконаний Лісовий.

Наші університети кращі, ніж деякі європейські, вони дають хорошу освіту. Звичайно, до рівня Сорбонни, Оксфорду, Кембриджу чи Массачусетського технологічного інституту нам ще треба рости, але ми зараз точно спроможні дати нашій молоді гарну прикладну освіту і гарну природничу освіту,

– вважає очільник МОН.

Він також каже, що зараз держава інвестує у виші, зокрема в лабораторну базу. При цьому міністр не виключає ухвалення "непопулярних рішень" з боку відомства щодо мережі освіти задля розвитку цієї галузі. Мовиться про укрупнення університетів.

З огляду на те, що є університети, де по 600 і по 1000 студентів, очевидно, що це не те середовище, яке може розвиватися. Раціонально і доцільно у країні робити потужні, великі університети, де буде 10000+ студентів, й інвестувати в ці університети,

– зауважив Лісовий.

І наголосив, що всі заходи спрямовані на посилення конкурентоздатності українських вишів у Європі.

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МОН має намір повернути 100 тисяч студентів на навчання в Україну

Лісовий також зауважив, що українська освіта є популярною серед країн "Глобального півдня". Хоча зараз кількість студентів цих країн скоротилася через безпеку та проблеми з логістикою. Все ж МОН зараз "працює над цим і розв'яже проблему".

Наша мета – в найближчі роки повернути 100 тисяч іноземних студентів до українських університетів,

– резюмував посадовець.

Лісовий також розповів, чи усі українські студенти повертаються з-за кордону після участі в програмах академічної мобільності. Про це читайте за посиланням.