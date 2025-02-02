Статистические данные рейтинга разделили по нескольким группам, отмечает 24 Канал. Он содержит информацию о среднем балле НМТ поступающих, количество зачисленных лиц на бюджет и на контракт, конкурс на одно бюджетное место, количество лиц, зачисленных в частные вузы, а также другие данные.

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Рейтинг: самый большой балл НМТ на контракт

Предлагаемый рейтинг де-факто определяет лидеров среди высших учебных заведений Украины, в которых абитуриенты с самыми высокими баллами НМТ изъявили желание получать высшее образование за собственные средства.

Рейтинг: наибольший балл НМТ на бюджет

Этот рейтинг содержит информацию о среднем балле НМТ абитуриентов, которых зачислили на обучение за средства государственного или местного бюджета на первый курс для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений).

Рейтинг: поступающие, зачисленные на контракт

Этот рейтинг определяет лидеров среди украинских ЗВО, что зачислили на обучение больше всего абитуриентов за средства физических и юридических лиц на первый курс для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений).

Рейтинг: поступающие, зачисленные на бюджет

Этот рейтинг определяет вузы, в которые зачислили наибольшее количество поступающих на обучение за средства государственного или местного бюджета на первый курс для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений).

Рейтинг: абитуриенты, зачисленные в частные вузы

Этот рейтинг определяет лидеров среди частных высших учебных заведений, что зачислили на обучение больше всего абитуриентов на первый курс для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений).