У МОН анонсували дію спеціальних правил для пільговиків при вступі

Кількість пільговиків в Україні щороку зростає з огляду на ситуацію у державі. І ці категорії вступників забиратимуть місця державного замовлення у сильніших абітурієнтів.

Про це заявив заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький ZN.UA, зазначає 24 Канал. Він назвав це проблемою.

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Які правила вступу діятимуть для пільговиків

Винницький зауважив: Міністерство освіти та науки України дуже сподівається на те, що Верховна Рада якомога швидше ухвалить проєкт закону №10399, підготований до другого читання. Документ передбачає запровадження так званих спеціальних грантів для пільгових категорій вступників.

Через механізм цих спеціальних грантів пільговики виводяться з конкурсу на місця державного замовлення. Тобто, якщо особа має пільги при вступі й не пройшла на місця держзамовлення та не змогла отримати державний грант першого чи другого ступеня за результатами НМТ, для неї вмикається спеціальний механізм фінансування,

– пояснив посадовець.

І додав, що такий абітурієнт навчатиметься на контракті, однак за нього платитиме держава через спеціальний грант.

Це кошти, які не розподіляються в межах конкурсу на вищу освіту, а, отже, пільговики не забирають місце в іншої особи, яка вступила за конкурсом,

– каже заступник міністра.

Винницький також повідомив, що підготування цієї новації відбудеться вже під час цьогорічної вступної кампанії. І наголосив, що МОН спільно із Міністерством у справах ветеранів запускають першу програму, де вартість навчання ветеранам, їхнім дітям, а також дітям учасників бойових дій, які не змогли пройти вступного конкурсу на місця держзамовлення, оплачуватимуть зі спеціальних грантів.