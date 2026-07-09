Які спеціальності найчастіше обирають вступники ЛНУ імені Івана Франка

Триває вступна кампанія до вишів 2026 року. Одним із топовим ЗВО нашої держави є Львівський національний університет імені Івана Франка.

При цьому виш є одним із найпопулярніших серед вступників уже не перший рік. Ректор ЛНУ Роман Гладишевський в інтерв'ю ZAXID.NET розповів, які спеціальності найчастіше обирають абітурієнти.

Які спеціальності в ЛНУ найчастіше обирають вступники

За результатами вступної кампанії у 2025 році, у Львівському університеті серед найпопулярніших спеціальностей є такі:

"Філологія";

"Економіка та міжнародні економічні відносини";

"Менеджмент";

"Право";

"Психологія".

Також "Журналістика" завжди є популярною. Філологія – це не лише українська, а насамперед англійська, а загалом в університеті ми викладаємо понад 30 мов,

– уточнив Гладишевський.

І спрогнозував, що ці спеціальності залишаться популярними і цьогоріч.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

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