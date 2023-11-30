Чи задоволені абітурієнти організацією вступної кампанії 2023 року
Абітурієнти, які вступали у 2023 році у ЗВО, здебільшого задоволені організацією кампанії. При цьому вступники як до вишів, так і до коледжів.
Це демонструють результати дослідження Державної служби якості освіти. Опитали понад 7,5 тисячі вступників.
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Чи задоволені абітурієнти організацією вступної кампанії 2023
Понад 70% цьогорічних вступників відзначили високий рівень організації вступної кампанії. При цьому акцентували на тому, що подання заяв та відстеження рейтингових списків онлайн було зручним і легким.
Найкомфортнішим та найлегшим було налагодження комунікації із закладом освіти: спілкування з працівниками приймальних комісій та керівництвом вишів і коледжів, зізналися вступники.
Найскладнішим для вступників були перші етапи вступу. Зокрема:
- пошук загальної інформації;
- ознайомлення з процедурами й вимогами;
- реєстрація електронних кабінетів;
- складання вступних іспитів;
- підготовка мотиваційних листів;
- вибір ЗВО.
Як відбуватиметься вступна кампанія 2024
- Наступного року більшість абітурієнтів вступатиме до ЗВО за результатами НМТ.
- Він міститиме 4 предмети.
- Обов'язкові – українська мова, математика та історія України.
- До вибіркових додадуть також українську літературу та географію.
- Тестування відбудеться протягом одного дня.
- Основна сесія НМТ розпочнеться у травні.
- Схема складання НМТ-2024 буде такою: 2 предмети – по 60 хвилин, перерва, 2 предмети – по 60 хвилин.