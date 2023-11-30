Чи задоволені абітурієнти організацією вступної кампанії 2023 року

30 листопада 2023, 16:11
Читать новость на русском

Джерело:

Державна служба якості освіти України

Абітурієнти, які вступали у 2023 році у ЗВО, здебільшого задоволені організацією кампанії. При цьому вступники як до вишів, так і до коледжів.

Це демонструють результати дослідження Державної служби якості освіти. Опитали понад 7,5 тисячі вступників.

Дивіться також Коли Міносвіти оприлюднить умови прийому до вишів у 2024 році

Чи задоволені абітурієнти організацією вступної кампанії 2023

Понад 70% цьогорічних вступників відзначили високий рівень організації вступної кампанії. При цьому акцентували на тому, що подання заяв та відстеження рейтингових списків онлайн було зручним і легким.

Найкомфортнішим та найлегшим було налагодження комунікації із закладом освіти: спілкування з працівниками приймальних комісій та керівництвом вишів і коледжів, зізналися вступники. 

Найскладнішим для вступників були перші етапи вступу. Зокрема:

  • пошук загальної інформації;
  • ознайомлення з процедурами й вимогами;
  • реєстрація електронних кабінетів;
  • складання вступних іспитів;
  • підготовка мотиваційних листів;
  • вибір ЗВО. 
Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Як відбуватиметься вступна кампанія 2024

  • Наступного року більшість абітурієнтів вступатиме до ЗВО за результатами НМТ.
  • Він міститиме 4 предмети.
  • Обов'язкові – українська мова, математика та історія України.
  • До вибіркових додадуть також українську літературу та географію.
  • Тестування відбудеться протягом одного дня.
  • Основна сесія НМТ розпочнеться у травні.
  • Схема складання НМТ-2024 буде такою: 2 предмети – по 60 хвилин, перерва, 2 предмети – по 60 хвилин.
Автор: Марія Волошин