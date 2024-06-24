В Україні стартувала основна сесія вступних іспитів у магістратуру та аспірантуру

В Україні 24 червня стартувала основна сесія випробувань для вступу на магістратуру та до аспірантури. Вона триватиме до 15 липня у межах двох змін.

Учасники ЄВІ / ЄФВВ вже отримали запрошення. Тож знають дату, час і місце складання іспитів.

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Що треба знати про вступні іспити в магістратуру та аспірантуру

Початок проведення вступного випробування під час першої зміни – 10:00, другої – 15:00. Допуск до пункту тестування розпочнеться за 30 хвилин і припиниться за 10 хвилин до початку випробувань. Тож УЦОЯО рекомендує учасникам заздалегідь спланувати маршрут доїзду і подбати про те, щоб вчасно дістатися до пункту тестування.

Вступники, які братимуть участь у ЄВІ / ЄФВВ за кордоном, мають зауважити, що в запрошеннях-перепустках час початку тестування зазначено за місцевим часом населеного пункту, де розташований пункт тестування,

– наголошують в УЦОЯО.

Для допуску до пункту тестування вступник / вступниця має пред'явити екзаменаційний листок та оригінал документа, на підставі якого його / її зареєстрували для участі у вступних випробуваннях (серію (за наявності) та номер якого зазначено в екзаменаційному листку) / його цифровий аналог у застосунку Дія.

УЦОЯО рекомендує учасникам перевірити правильність оформлення екзаменаційного листка. У разі якщо на ньому немає фото чи підпису представника приймальної комісії, – звернутися до приймальної комісії для усунення недоліків.



Що взяти з собою на тестування / УЦОЯО

Якщо учасник / учасниця запізниться або при вході до пункту тестування не пред'явить екзаменаційного листка й документа, що посвідчує особу, – його / її не допустять до участі в ЄВІ / ЄФВВ.

Під час проходження вступного випробування учасникам варто уважно слухати промову інструктора.

У разі технічних несправностей комп'ютера, некоректної роботи програми, виникнення будь-яких інших нестандартних ситуацій учасникам потрібно одразу звертатися до інструктора,

– зазначають в УЦОЯО.

Під час тестування учасник / учасниця має право з дозволу старшого інструктора вийти з аудиторії. Час, який учасник / учасниця проведе за межами аудиторії, йому / їй не додадуть до часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи.

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Як діяти у разі повітряної тривоги

Протягом часу, відведеного на проведення вступних випробувань, учасникам заборонено мати при собі пристрої зчитування, обробки, збереження, відтворення інформації, а також рукописні та друковані матеріали, що не передбачені порядком проведення ЄВІ / ЄФВВ.

У разі отримання сповіщення про повітряну тривогу під час проведення ЄВІ / ЄФВВ інструктор аудиторії зупинить роботу над тестом для всіх учасників, при цьому відповіді збережуться, а час, який залишився до завершення тестування, у сервісі зупиниться. Учасники та персонал пункту тестування перейдуть до укриття. Після завершення тривоги вони повернуться до аудиторій, і учасники продовжать виконувати тестові завдання,

– зазначають в УЦОЯО,

Якщо учасник / учасниця виявив / виявила факти порушення процедури проведення ЄВІ / ЄФВВ, він / вона має право подати заяву щодо порушення процедури (за бажанням у заяві варто вказати на потребу в проходженні ЄВІ / ЄФВВ під час додаткових сесій) до моменту виходу з пункту тестування.

Якщо з поважних причин учасник / учасниця не зможе взяти участі в основній сесії ЄВІ / ЄФВВ, він / вона може протягом трьох календарних днів із дня проведення вступного випробування включно подати заяву щодо участі в додатковій сесії до регіонального центру оцінювання якості освіти, на території обслуговування якого мав / мала брати участь в ЄВІ / ЄФВВ,

– повідомили у Центрі.

І зазначили, що додаткова сесія вступних випробувань до магістратури буде організована лише на території України. Так, для її проведення пунктів тестування за кордоном не створюватимуть.